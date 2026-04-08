Parmi les accords de partenariat que tout tunisien souhaite voir se concrétiser le plus souvent, ce sont les accords qui favorisent en Tunisie, le développement des compétences, la formation professionnelle et le transfert technologique.

Le récent accord conclu, le 26 mars 2026, à Sfax, entre Sopal Academy, structure de formation du groupe industriel Sopal, leader dans la fabrication et la distribution de produits de l’équipement sanitaire, du branchement d’eau et du branchement Gaz et l’Institut allemand de technologie de Karlsruhe (KIT), université de recherche réputée en Europe pour l’excellence de ses programmes de formation de pointe en ingénierie, en informatique, en énergie et en mobilité, en est une belle illustration.

Cet accord, conclu, sous la houlette de l’Agence allemande de coopération internationale GIZ dans le cadre de l’initiative spéciale allemande «Emploi décent pour une transition juste », a pour objectif de promouvoir une coopération partenariale dans les domaines de la formation professionnelle, du perfectionnement technique et du développement des compétences sur une première période de 3 ans.

Signé par Mahdi Regayeg Directeur Général du groupe SOPAL et Mme Sabrina HEINZE, Directrice de la formation continue externe à l’Institut KIT, l’accord prévoit les échanges des connaissances et des expériences, les visites réciproques, le réseautage, l’élaboration conjointe des programmes et des modules de formation et les opportunités de stages en Allemagne pour les apprentis et les formateurs ;

D’après le communiqué de presse publié à cette occasion, un accent particulier sera mis sur l’innovation dans les métiers industriels et la formation professionnelle ainsi que sur la numérisation des outils pédagogiques et didactiques.

L’objectif pour le groupe Sopal est de développer régulièrement, par le canal de ce partenariat, des compétences qualifiées et conformes aux besoins du groupe industriel et de son écosystème, dans des métiers tels que la fonderie, le polissage, la fabrication mécanique, l’affutage ou la conception de produits et d’équipements.

Quelque 300 jeunes dont 30% des femmes bénéficieront de cette formation sur la période 2025-2027. Comme pré-requis à cette formation, quelque 58 formateurs et tuteurs ont été formés et certifiés.

Par delà ces éclairages, nous souhaitons, quant à nous, que tous les grands groupes industriels du pays suivent l’exemple de Sopal.

ABS