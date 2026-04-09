Water Forward (Place à l’eau), une initiative mondiale visant à renforcer la sécurité hydrique, mobiliser les investissements et développer des partenariats internationaux pour l’eau sera lancée, le 15 avril 2026 par la Banque mondiale. D’après cette institution, la question de l’eau sera au cœur des Réunions de printemps 2026 de la Banque mondiale et du FMI qui auront lieu du 13 au 18 avril 2026 à Washington.

De hauts responsables gouvernementaux du secteur privé et des banques multilatérales de développement s’y réuniront pour discuter des mécanismes et moyens nécessaires pour transformer la gestion de l’eau en moteur d’emplois et de prospérité durable.

En effet, de l’agriculture à l’industrie, en passant par l’énergie et les services, le secteur de l’eau soutient 1,7 milliard d’emplois dans le monde. Pourtant, le manque d’accès fiable à l’eau freine encore la croissance, la productivité et les opportunités. La coordination limitée entre institutions a ralenti les progrès. Ainsi, investir dans la sécurité hydrique, c’est faire de l’eau, une source de croissance économique et d’emplois.