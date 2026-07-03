Pour la quatrième fois consécutive, Enactus TBS a été sacrée Championne Nationale dans la catégorie Advanced Stage Challenge lors de la 17ème édition de la Enactus Tunisia National Exposition, tenue les 1 et 2 juillet à l’Hôtel Radisson Blu Convention Center.

Dans la catégorie Early Stage Challenge, c’est Enactus Sup’Com qui a remporté le titre national.

Ces deux victoires ouvrent aux équipes championnes les portes de la Enactus World Cup 2026, qui se tiendra à São Paulo, au Brésil, où elles représenteront la Tunisie avec l’ambition de décrocher un nouveau titre mondial.

Organisé avec le précieux concours de la Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunisie Telecom et le Groupe Poulina, la 17ᵉ édition de la Enactus Tunisia National Expo s’est achevée avec succès, confirmant une nouvelle fois son statut de plus grand rendez-vous national dédié à l’entrepreneuriat étudiant à impact. Pendant deux journées riches en échanges, en compétitions et en moments d’inspiration, l’événement a rassemblé plusieurs centaines d’étudiants, d’universitaires, de chefs d’entreprise, de partenaires institutionnels et d’acteurs du secteur privé.

L’événement s’est ouvert par une rencontre-débat de haut niveau autour du thème « L’IA : Opportunité stratégique ou menace émergente ? », réunissant des experts reconnus de l’intelligence artificielle, de l’innovation dont notamment

Madame Nozha BOUJEMAA, PhD Senior AI Advisor, Global VP AI Innovation and Trust Co-Chair of GPAI/OECD

PhD Senior AI Advisor, Global VP AI Innovation and Trust Co-Chair of GPAI/OECD Jihed OTHMANI, CFO Thunders.ai

Les échanges ont permis d’explorer les profondes mutations induites par l’IA, et de souligner le rôle déterminant que les jeunes leaders auront à jouer dans le développement d’une IA responsable, éthique et au service du développement durable.

La National Expo a également offert de nombreux temps forts consacrés à l’inspiration et au partage d’expérience. Le panel « Enactus Tunisia Success Story : Alumni qui réussissent ! » a permis à des alumni Enactus devenus entrepreneurs de partager leurs parcours et de témoigner de l’impact durable de l’expérience au sein d’Enactus sur leur développement personnel et professionnel.

Sabrine Chennaoui, Fondatrice de MonSapo a également livré un témoignage authentique sur son parcours de combattant pour pouvoir lancer et développer sa startup.

L’employabilité des jeunes a aussi occupé une place centrale grâce au Speed Hiring Pitch, qui a créé des opportunités de rencontres entre étudiants et recruteurs de différentes entreprises partenaires

Durant cette édition, les équipes Enactus représentant les universités tunisiennes ont présenté leurs projets entrepreneuriaux devant un jury composé de dirigeants d’entreprise et d’experts. Les différentes phases de compétition, des demi-finales à la grande finale du Early Stage et de l’Advanced Stage Challenge, ont mis en lumière la qualité, la créativité et l’impact des initiatives développées par les étudiants à travers le pays.

La Enactus Tunisia National Expo 2026, a été également marquée par la participation exceptionnelle de M. Ian Aitken, Chairman d’Enactus Global et d’Enactus Canada, Vice Chair, Pembroke Private Wealth Management, témoignant de l’importance grandissante d’Enactus Tunisia au sein du réseau mondial ainsi que de Ghanem ZRELLI, acteur tunisien reconnu, venu partager son parcours et sa vision de la réussite.

La cérémonie de clôture a par ailleurs été honorée par la présence de plusieurs personnalités diplomatiques, notamment Son Excellence Monsieur Jose Maria Arbilla, Ambassadeur de l’Argentine en Tunisie et Son Excellence Monsieur Alexandre Bilodeau, Ambassadeur du Canada en Tunisie.

Palmarès de la Enactus Tunisia National Expo 2026

-Champion Advanced Stage Challenge : Enactus TBS

-Vice-champion Advanced Stage Challenge : Enactus Faculté de Pharmacie Monastir

-Champion Early Stage Challenge : Enactus Supcom

-Innovation Award : Enactus Faculté de Pharmacie Monastir

-Environment Award : Enactus TBS

-Enactus Spirit Award : Enactus Limitl’ESS ISSH Jendouba

-Staff Pick Award : Enactus ESIAT

-Best University Administration Award : Enactus Faculté de Pharmacie Monastir

-Best Project Photo of the year : Enactus IHEC Carthage

-Best Project Tik Tok of the year : Enactus IHEC Carthage