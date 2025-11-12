Le centre e Formation d’Etudes et de Documentation sur les Associations « Ifeda » a organisé mardi, à la Cité des sciences de Tunis, un colloque scientifique intitulé « L’intelligence artificielle au service des associations : opportunités et défis .

Le Colloque a connu la participation d’un groupe d’éminents conférenciers de différentes disciplines qui ont présenté une série d’expériences associatives dans le domaine de l’intelligence artificielle et abordés un certain nombre de thèmes tels que l’utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle et l’humanité à l’ère de l’intelligence artificielle.

À cette occasion, l’accent a également été mis sur la manière d’intégrer le système d’intelligence artificielle AGEOS à tous les niveaux, ainsi que sur les défis de la cybersécurité pour les associations à l’ère de l’intelligence artificielle.

Dans une note d’information, le centre « Ifeda » a souligné que les services d’intelligence artificielle peuvent améliorer les performances des associations en facilitant les tâches administratives telles que la rédaction de rapports, les demandes de financement, la publicité et la gestion de registres, ainsi qu’en permettant une meilleure analyse des données, ce qui améliore l’efficacité de leurs interventions et la réalisation des résultats escomptés.