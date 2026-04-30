Les ateliers internationaux organisés durant trois jours, par l’école nationale des sciences de l’informatique et l’université de la Manouba dans le cadre du projet “Digit Africa” ont pris fin mercredi .

A cette occasion un “modèle pour le campus universitaire intelligent” à l’université de la Manouba a été annoncé, qui vise à développer l’infrastructure et améliorer la gestion des ressources, notamment à travers la rationalisation de la consommation de l’eau et l’électricité par le biais de l’intelligence artificielle.

La directrice de l’école nationale des sciences de l’informatique Anja Habacha, a indiqué dans une déclaration à la TAP que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme “Horizon Europe”, financé par l’Union Européenne et l’Agence suisse pour le développement et la coopération.

Il a pour objectif d’instaurer une infrastructure de recherche dans le domaine des sciences numériques qui répond aux besoins des chercheurs et de renforcer la coopération durable entre l’Afrique et l’Europe, a-t-elle précisé.

Elle a relevé que des équipements seront installés dans les différents espaces du campus universitaire afin de collecter des données sur la consommation d’eau et d’électricité ainsi que les niveaux d’utilisation, qui seront analysées par des systèmes intelligents aptes à définir les besoins et la consommation de manière automatique.

Elle a ajouté que ce volet pratique s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route élaborée pour développer un système africain durable d’infrastructure numérique, à la suite d’ateliers de concertations et d’application auxquels ont participé des représentants de sept universités de six pays européens (Italie, Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne et Grèce) ainsi que cinq universités de cinq pays africains (Tunisie, Kenya, Sénégal, Cameroun et Afrique du Sud).

Selon la même source, la feuille de route comprend également l’adhésion d’environ 60 chercheurs de l’école nationale des sciences de l’informatique et de l’Université de Manouba dans deux plateformes européennes créées dans le cadre du projet, mises à la disposition des enseignants, chercheurs de Tunisie et d’autres pays membres d’Afrique.

Il s’agit des plateformes des données et d’intelligence artificielle, et une plateforme de réseaux avancés, qui soutiennent le développement des compétences dans les domaines couverts par le projet, élaboré en coordination avec l’université de la Sorbonne, a-t-elle ajouté.