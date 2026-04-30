La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a affirmé mercredi à Tunis que « se tenir aux côtés de la Palestine revient à défendre notre humanité commune ».

Elle a estimé que « la neutralité » face à la guerre dans la bande de Gaza constitue « un soutien direct à l’occupation et une complicité avec le génocide ».

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par Cérès Éditions dans le cadre de la 40e édition de Foire internationale du livre de Tunis, Albanese a déclaré que la question palestinienne est devenue « un miroir moral » révélant les contradictions du système international.

Elle a considéré que la « résilience » palestinienne dépasse la seule idée de résistance pour traduire une capacité à préserver « identité et existence » face aux tentatives d’effacement.

La responsable onusienne a également salué les campagnes de boycott menées en Tunisie contre certaines grandes marques internationales, estimant que « le consommateur conscient exerce une influence réelle sur les chaînes de financement ». Selon elle, ces campagnes constituent un exemple de « résistance civile » capable d’exercer une pression sur les soutiens de l’entité sioniste.

Évoquant la pensée de l’intellectuel palestino-américain Edward Said, notamment à travers son ouvrage Des Intellectuel et du Pouvoir, elle a estimé que l’intellectuel doit être « un miroir sincère de la société », chargé de « dire la vérité » et de consigner son époque afin de préserver la mémoire collective.

Elle a également souligné les convergences entre la pensée de Said et celle du philosophe italien Antonio Gramsci autour de la figure de l’intellectuel engagé, associant savoir et action concrète.

Par ailleurs, elle a critiqué ce qu’elle a qualifié de « cupidité » des plateformes mondiales de location et des systèmes économiques privilégiant « le profit » au détriment des droits fondamentaux, notamment ceux des catégories vulnérables.

La juriste italienne a par ailleurs présenté son nouvel ouvrage Quand le monde dort : récits, voix et blessures de la Palestine, publié par Cérès Éditions.

Dans ce livre, rédigé en partie en Tunisie, elle a rassemblé des témoignages de femmes, d’hommes et d’enfants palestiniens confrontés à la guerre et aux déplacements, dans une tentative de « préserver les voix humaines au cœur de la catastrophe ».

Juriste et universitaire italienne, Francesca Albanese occupe depuis 2022 le poste de rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés.