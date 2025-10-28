Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, mardi au Palais du Bardo, une délégation de l’Association Zahra pour les amis des animaux, conduite par sa présidente Monia Mellah.

Cette rencontre a été consacrée à la présentation des activités et objectifs de l’association, qui œuvre à la protection des animaux domestiques et à la sensibilisation du public à la bienveillance et au respect des animaux.

Une association engagée sur le terrain

L’Association Zahra mène plusieurs actions concrètes, notamment en matière de soins, d’hébergement, de vaccination et d’adoption, tout en luttant activement contre la maltraitance et la négligence des animaux.

Ses représentantes ont mis en avant la nécessité de renforcer le cadre législatif existant, saluant le projet de loi sur la protection animale actuellement à l’étude au Parlement. Elles ont également exprimé leur souhait de participer aux travaux des commissions concernées pour y présenter leurs propositions.

Appel à une coopération nationale

La délégation a évoqué les difficultés structurelles rencontrées par l’association, appelant à une coopération accrue entre les citoyens, la société civile, les municipalités et les ministères concernés.

Elle a plaidé pour un soutien matériel et logistique renforcé, notamment à travers la création de centres régionaux de vaccination et de stérilisation des animaux, afin de réduire le nombre de chiens errants et d’éviter le recours à leur abattage.

Le Parlement favorable à la concertation

Pour sa part, Ibrahim Bouderbala a salué le travail humanitaire mené par l’association, qu’il a qualifié de démarche contribuant à bâtir une société équilibrée fondée sur les valeurs d’humanité et de respect du vivant.

Le président de l’Assemblée a également affirmé la disposition du Parlement à associer l’Association Zahra aux discussions législatives relatives à la protection animale.