L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a réalisé, au 31 mars 2018, le placement de 507 coopérants tunisiens contre 413 au 31 mars 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 22,8% par rapport à la même période de l’année écoulée, atteignant un nombre total de 17.916 coopérants.

Selon l’ATCT, ces recrutements ont touché essentiellement le domaine de l’éducation et de l’enseignement avec 168 coopérants dont 78 enseignants universitaires ce qui représente 33% des placements réalisés ainsi que le domaine de la santé avec 158 recrutés soit l’équivalent de 31% des placements.

L’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 210 coopérants soit 41,5% du total des recrutements, suivie du Qatar avec 56 recrutés.

Ainsi, les pays arabes sont les principaux recruteurs de compétences tunisiennes avec un total de 344 coopérants au cours de la même période, soit 68% du total.

13 commissions de recrutement se sont déplacées en Tunisie pour effectuer des entretiens avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles sachant que l’ATCT avait reçu 72 offres d’emploi.

Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale, 12 experts tunisiens ont effectué une mission d’assistance technique et ce, en collaboration avec les partenaires internationaux tels que la BID, la BAD, le FAO et le FNUAP dans les domaines de la santé de la reproduction, la sécurité alimentaire et l’éducation.

L’agence a, aussi, organisé des sessions de formation au profit de 22 cadres africains et arabes dans les domaines de l’agriculture, la formation professionnelle et l’éducation.