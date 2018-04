Une convention de crédit a été signée, mardi, en Jordanie, entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), lors des Assemblées annuelles des institutions financières arabes qui se déroulent les 10 et 11 avril à Amman.

Ce crédit de 400 millions de dinars contribuera au financement de la troisième tranche du Programme de développement intégré (PDI). Il est remboursable sur 30 ans, dont 7 ans de grâce et assorti d’un taux d’intérêt de 2,5%.

Le PDI, dont le coût global est de l’ordre de 1 milliard de dinars, profitera à 100 délégations dans tous les gouvernorats du pays et vise à créer une dynamique économique locale, à renforcer la création d’emploi dans les régions concernées et à y améliorer la qualité de vie.

Il permettra de soutenir la création des projets individuels productifs et de dispenser les formations nécessaires dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, outre le soutien des projets d’infrastructures et des équipements collectifs.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a souligné que “le FADES constitue l’un des principaux partenaires de la Tunisie dans la concrétisation de ses programmes de développement, dans les domaines des infrastructures, du développement humain et du développement régional”.

De son côté, le directeur général du FADES, Abdellatif Youssef Al-Hamad, a réitéré l’engagement du Fonds à poursuivre son soutien à la Tunisie dans la concrétisation de ses projets de développement économique et social.