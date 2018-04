Après 3 ans, le tournoi open de Tunis reprend ses droits

Le Tennis Club de Tunis abrite, du 7 au 22 avril 2018, la 7e édition “Nana Trophy” de tennis et la 14e édition du tournoi open de Tunis après une interruption de 3 ans, avec la participation de joueurs et joueuses de 45 pays environ, annoncent les organisateurs.

Le président du Tennis Club de Tunis, Karim Ammar, a indiqué lors d’une conférence de presse tenue vendredi 6 courant que le comité directeur du club s’est employé depuis son élection à reprendre l’organisation du tournoi open de Tunis après avoir été interdit par la fédération international en 2015 “pour des raisons de sécurité”.

“Nous avons déployé des efforts intenses avec l’aide de plusieurs parties prenantes dont le joueur Malek Jaziri pour convaincre la Fédération internationale d’autoriser la reprise de la compétion et nous allons mettre tous les moyens pour faire réussir les deux compétitions”, a-t-il affirmé.

Le tournoi “Nana Trophy” aura lieu du 7 au 15 avril, et sera suivi du tournoi open qui prendra fin le 22 avril.

Karim Ammar a mis l’accent sur la valeur des deux compétitions, inscrites au calendrier de la fédération internationale eu égard à la qualité des joueurs engagées dont certains font partie du top 100.

De son côté, Ibtissem Nsiri, directrice du tournoi “Nana Trophy”, a précisé que la compétition est dotée de 25 mille dollars et verra la participation de plus de 100 joueuses de 30 pays, dont une athlète classée 40e mondiale. “Cela ne manquera pas de donner une saveur spéciale à la compétition et avec la grande affluence attendue du public”, a-t-elle estimé.

Elle a indiqué que le tennis tunisien sera représenté dans cette compétition par 10 joueuses, conduite par la joueuse prometteuse Chiraz Bechr.

Pour sa part, le directeur du tournoi open de Tunis, Mahmoud Ben Mustapha, a fait savoir que certaines figures de la fédération internationale seront attendues à Tunis, dont le responsable de la sécurité “qui prendra connaissance de la situation réelle en Tunisie”.

“La compétition est dotée de 75 mille dollars et réunira près de 100 joueurs représentant 15 pays dont 4 figurant dans le top 100 dans le monde et constituera une occasion pour les joueurs appartenant notamment au bassin méditerranéen de bien préparer les grandes compétitions à venir”, a-t-il ajouté.

Il a précisé que le tennis tunisien sera représenté par “un certain nombre de joueurs”, conduits par Malek Jaziri qui affiche une grande forme et dont il attend un parcours de qualité grâce au public qui viendra nombreux le soutenir.