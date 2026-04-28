Le Norvégien Casper Ruud s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid après sa victoire face au Grec Stefanos Tsitsipas, mardi, au terme d’un match accroché conclu en trois sets (6-7, 7-6, 7-6). Il a notamment sauvé deux balles de match.

Un duel serré jusqu’au bout

La rencontre entre les deux anciens membres du Top 3 mondial a tenu ses promesses. Solides au service, les deux joueurs ont offert un premier set très disputé, sans véritable occasion de break. Le tie-break a finalement tourné à l’avantage de Tsitsipas, plus incisif dans les moments clés.

Le deuxième set a suivi un scénario similaire. Mais cette fois, le Grec a commis plusieurs fautes directes dans le jeu décisif, permettant à Ruud de revenir à une manche partout.

Ruud renverse une situation compromise

Dans le troisième set, le Norvégien s’est montré inefficace sur ses occasions, manquant neuf balles de break consécutives. Mené 3-5, il a ensuite écarté deux balles de match sur son service, avant de réussir le débreak pour revenir à 5-5.

Relancé, Ruud a pris l’ascendant dans le tie-break final. Tsitsipas y a de nouveau commis des erreurs, laissant son adversaire conclure sur un troisième jeu décisif (7/3).

Une confirmation malgré un recul au classement

Finaliste de la précédente édition du tournoi madrilène, Ruud confirme sa capacité à performer sur terre battue. Le Norvégien, actuellement 15e mondial, reste capable de rivaliser au plus haut niveau malgré un recul depuis ses finales à Roland-Garros en 2022 et 2023.

De son côté, Tsitsipas poursuit une période plus délicate. Finaliste à Paris en 2021, il a reculé au classement, passant de la 11e à la 80e place mondiale depuis janvier 2024.

Prochain adversaire en attente

En quarts de finale, Ruud affrontera soit l’Argentin Francisco Cerundolo (20e mondial), soit le Belge Alexander Blockx (69e).