Résultats du Masters 1000 de Madrid, dimanche :
3e tour (simple messieurs):
Jannik Sinner (ITA/N.1) bat Elmer Moeller (DEN) 6-2, 6-3
Cameron Norrie (GBR/N.19) bat Thiago Tirante (ARG) 7-5, 7-6 (7/5)
Vít Kopriva (CZE) bat Arthur Rinderknech (FRA/N.22) 6-4, 3-6 (abandon)
Tomás Etcheverry (ARG/N.25) bat Dino Prizmic (CRO) 2-6, 6-4, 6-3
Arthur Fils (FRA/N.21) bat Emilio Nava (USA) 7-6 (7/2), 6-3
Jirí Lehecka (CZE/N.11) bat Alex Michelsen (USA/N.33) 6-4, 6-2
Lorenzo Musetti (ITA/N.6) bat Tallon Griekspoor (NED/N.29) 6-4, 7-5