La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid, lundi, après sa victoire en trois sets face à la Japonaise Naomi Osaka (6-7, 6-3, 6-2).

Dans un match accroché, la Bélarusse a dû s’employer pendant 2h20 pour prendre le dessus sur l’ancienne N.1 mondiale, au terme d’une rencontre marquée par des retournements de situation.

Un premier set à l’avantage d’Osaka

La première manche a été très disputée. Les deux joueuses ont tenu leur engagement jusqu’au tie-break, où Osaka a pris nettement le dessus. Sabalenka, visiblement nerveuse, a cédé dans ce jeu décisif à sens unique.

La Japonaise a notamment su imposer son rythme et capitaliser sur les hésitations de son adversaire dans les moments clés.

Sabalenka renverse la dynamique

Menée d’un set, Sabalenka a progressivement repris le contrôle des échanges. Plus solide, elle a profité d’une baisse de précision d’Osaka, pourtant performante au service avec 9 aces, mais également auteur de 5 doubles-fautes.

La Bélarusse a égalisé en remportant la deuxième manche (6-3), avant de faire la différence physiquement dans le dernier set. Osaka a montré des signes de fatigue, laissant Sabalenka dicter le jeu.

Une fin maîtrisée

Dans l’ultime manche, Sabalenka a pris l’ascendant pour s’imposer 6-2. Elle a conclu la rencontre sur un jeu blanc, ponctué par un ace, scellant une qualification maîtrisée malgré un départ difficile.

À 27 ans, la N.1 mondiale confirme sa solidité dans ce tournoi madrilène.

Prochain défi : Baptiste

En quarts de finale, Sabalenka affrontera l’Américaine Hailey Baptiste (32e), victorieuse de Belinda Bencic (6-1, 6-7, 6-3).

Dans les autres rencontres du 4e tour, Leylah Fernandez a dominé Ann Li (6-3, 6-2), tandis que Karolina Pliskova s’est imposée face à Solana Sierra (6-4, 6-3).