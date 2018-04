La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi 6 avril sur une baisse de 0,60% réalisée par le Tunindex à 7.140,61 points pour un volume d’échanges de 5,105 MDT.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 2,08 D, soit une progression de 5,05%; STEQ réalise une augmentation de 4,42% à 7,31 D; l titre STB s’est monnayé à 4,13 D, ce qui correspond une progression de 3,25%.

Dans le vert également HEXABYTE et OFFICE PLAST qui ont réalisé des progressions respectives de 3% et 2,85% à 5,15 D et 2,52 D.

En revanche, le titre TAWASOL GROUP HOLDING réalise une baisse de 3,33% à 0,29 D; idem pour POULINA GROUP HOLDING qui décline de 2,88% à 10,10 D; UADH suit avec une chute de 2,73% à 2,13 D; le titre SOTUVER perd 2,61% à 5,58 D; ATTIJARI BANK, qui a animé le marché par un volume transactionnel de 1,234 MDT à 49,65 D, baisse de 2,43%.