L’optimisme prévaut à la Bourse de Tunis. Le benchmark a poursuivi, durant la semaine du 23 au 27 février courat, son trend haussier entamé depuis le début de l’année, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le Tunindex s’est offert un gain hebdomadaire de 3 % et franchissant le record historique de 15 000 points dans un volume bien garni de 123,9 MD, soutenu par deux transactions de bloc, portant sur les titres SMART TUNISIE (63,7 MD) et TUNISIE LEASING & FACTORING (2,5 MD).

Analyse des valeurs

Le titre STIP a chapeauté le palmarès du marché. L’action s’est offert une progression de 13,8 % à 4,950 D. La valeur a drainé un volume global de 8 mille dinars sur la semaine.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action a signé une progression de 11,9 % à 64,250 D, tout en animant le marché avec des échanges de 3,9 MD.

Le titre OFFICEPLAST s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a essuyé une correction de –11,5 % à 2,080 D. La valeur a été échangée à hauteur de 295 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre CITY CARS a également, été mal orienté sur la semaine. L’action a reculé de –8,3 % à 26,490 D, dans des capitaux hebdomadaires garnis de 1,8 MD.

Terminant sur une hausse de 2,5 % à 21,350 D, SMART TUNISIE a été la valeur la plus active de la semaine. L’action a alimenté le marché avec des échanges de 63,9 MD sur la semaine passée.

Les nouvelles du marché

Smart Tunisie

La société Smart Tunisie informe ses actionnaires et le public que Myriam ESSAFI a procédé au transfert de 2 975 000 actions au profit de sa société KATHARA INVEST, entité détenue à 99.8 % par Myriam ESSAFI destinée à gérer son patrimoine. Cette opération a été réalisée le 25 février 2026, sous forme d’une transaction de bloc au prix unitaire de 21.400 Dt. La Société précise que le noyau dur d’actionnaires, à savoir les familles ESSAFI, BOUDEN et BEN KHEMIS est resté inchangé et que ce transfert n’entraîne aucune modification de sa gestion, de son contrôle opérationnel ni de ses activités.

SPIDT SICAF

Le Conseil d’Administration de la SPDIT-SICAF s’est réuni le 25 février et a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le lundi 6 avril 2026, à 10h au siège social de la société, et de proposer la distribution d’un dividende de 1,000 D par action.