La Bourse de Tunis clôture la semaine du 06 au 10 avril 2026 sur une dynamique bullish, portée par une progression du Tunindex de +1,40% et du Tunindex20 de +1,36%. Le marché affiche une activité soutenue avec des capitaux traités concentrés sur quelques valeurs leaders. La rotation sectorielle met en avant les services aux consommateurs et la distribution, tandis que les banques, malgré leur poids dominant, progressent plus modérément. La liquidité reste orientée vers les grandes capitalisations, traduisant un marché sélectif mais toujours porteur.

ANALYSE “TOP-DOWN”

Tunindex : 15 595,53 points Variation hebdomadaire : +1,40% Variation annuelle (YTD) : +15,95%

15 595,53 points Tunindex20 : 6 925,59 points Variation hebdomadaire : +1,36% Variation annuelle (YTD) : +15,90%

6 925,59 points

Lecture technique :

Le marché évolue dans un momentum haussier maîtrisé, avec un plus haut hebdomadaire à 15 600,02 points (séance du 08/04) et un plus bas à 15 411,50 points (06/04).

👉 Repères techniques hebdomadaires :

Support : ~15 411 points

Résistance : ~15 600 points

LIQUIDITÉ & VOLUMES

Volume de la semaine : 100 736 458 titres

100 736 458 titres Capitaux traités (cote) : 49 003 098 TND

49 003 098 TND Capitaux titres de capital : 48 478 965 TND

48 478 965 TND Transactions hors cote & enregistrements : 51 731 034 TND

51 731 034 TND Moyenne quotidienne (cote) : ≈ 12,25 MD TND

Lecture :

La liquidité hebdomadaire reste soutenue mais concentrée, avec une forte contribution de la séance du 08 avril (38,41% des capitaux). Le marché montre un profil concentré, dominé par quelques valeurs à forte capitalisation.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE

🔼 Secteurs moteurs

Services aux consommateurs : +3,95% | Poids : 3,65%

| Poids : 3,65% Distribution : +3,95% | Poids : 3,65%

| Poids : 3,65% Assurances : +2,66% | Poids : 4,21%

🔽 Secteurs à la traîne

Banques : +0,73% | Poids : 56,19%

| Poids : 56,19% Bâtiment & matériaux : +0,51% | Poids : 2,91%

Conclusion :

La hausse du marché est tirée par des secteurs à faible poids relatif, tandis que les banques, bien que dominantes dans l’indice, affichent une progression modérée, limitant l’ampleur du rally global.

FOCUS VALEURS

A) 🔝 Top performances (Top 5)

SMART TUNISIE : +17,24% | 24,620 TND

CIMENTS DE BIZERTE : +16,44% | 0,850 TND

STIP : +14,10% | 11,410 TND

STB : +12,05% | 4,650 TND

BEST LEASE : +10,79% | 2,670 TND

👉 Lecture : accélération haussière et rally sectoriel, avec plusieurs cassures à la hausse.

B) 🔻 Flops (Top 5 baisses)

BTE (ADP) : -8,95% | 4,780 TND

MONOPRIX : -5,65% | 8,510 TND

ASSAD : -5,15% | 3,130 TND

SIAME : -5,15% | 3,130 TND

TUNINVEST-SICAR : -4,08% | 40,000 TND

👉 Lecture : corrections techniques et prises de bénéfices, dans un contexte de volatilité sélective.

C) 🔄 Valeurs les plus échangées (capitaux)

PGH : 6 879 297 TND

SFBT : 5 527 468 TND

OTH : 4 836 782 TND

BNA : 3 429 522 TND

SOTUV : 2 514 228 TND

👉 Lecture : leadership des blue chips, confirmant une concentration des flux sur les grandes capitalisations.

LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

PGH

SFBT

OTH

BNA

👉 Justification : fortes liquidités + présence dans le top capitaux + rôle moteur du marché.

👀 SURVEILLER

SMART TUNISIE

STB

CIMENTS DE BIZERTE

CITY CARS

👉 Justification : forte performance hebdomadaire, potentiel de consolidation ou poursuite du momentum.

⚠️ PRUDENCE

BTE (ADP)

MONOPRIX

SIAME

ASSAD

👉 Justification : pression baissière et positionnement dans les plus fortes baisses.