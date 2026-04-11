La Bourse de Tunis clôture la semaine du 06 au 10 avril 2026 sur une dynamique bullish, portée par une progression du Tunindex de +1,40% et du Tunindex20 de +1,36%. Le marché affiche une activité soutenue avec des capitaux traités concentrés sur quelques valeurs leaders. La rotation sectorielle met en avant les services aux consommateurs et la distribution, tandis que les banques, malgré leur poids dominant, progressent plus modérément. La liquidité reste orientée vers les grandes capitalisations, traduisant un marché sélectif mais toujours porteur.
ANALYSE “TOP-DOWN”
- Tunindex : 15 595,53 points
- Variation hebdomadaire : +1,40%
- Variation annuelle (YTD) : +15,95%
- Tunindex20 : 6 925,59 points
- Variation hebdomadaire : +1,36%
- Variation annuelle (YTD) : +15,90%
Lecture technique :
Le marché évolue dans un momentum haussier maîtrisé, avec un plus haut hebdomadaire à 15 600,02 points (séance du 08/04) et un plus bas à 15 411,50 points (06/04).
👉 Repères techniques hebdomadaires :
- Support : ~15 411 points
- Résistance : ~15 600 points
LIQUIDITÉ & VOLUMES
- Volume de la semaine : 100 736 458 titres
- Capitaux traités (cote) : 49 003 098 TND
- Capitaux titres de capital : 48 478 965 TND
- Transactions hors cote & enregistrements : 51 731 034 TND
- Moyenne quotidienne (cote) : ≈ 12,25 MD TND
Lecture :
La liquidité hebdomadaire reste soutenue mais concentrée, avec une forte contribution de la séance du 08 avril (38,41% des capitaux). Le marché montre un profil concentré, dominé par quelques valeurs à forte capitalisation.
CARTOGRAPHIE SECTORIELLE
🔼 Secteurs moteurs
- Services aux consommateurs : +3,95% | Poids : 3,65%
- Distribution : +3,95% | Poids : 3,65%
- Assurances : +2,66% | Poids : 4,21%
🔽 Secteurs à la traîne
- Banques : +0,73% | Poids : 56,19%
- Bâtiment & matériaux : +0,51% | Poids : 2,91%
Conclusion :
La hausse du marché est tirée par des secteurs à faible poids relatif, tandis que les banques, bien que dominantes dans l’indice, affichent une progression modérée, limitant l’ampleur du rally global.
FOCUS VALEURS
A) 🔝 Top performances (Top 5)
- SMART TUNISIE : +17,24% | 24,620 TND
- CIMENTS DE BIZERTE : +16,44% | 0,850 TND
- STIP : +14,10% | 11,410 TND
- STB : +12,05% | 4,650 TND
- BEST LEASE : +10,79% | 2,670 TND
👉 Lecture : accélération haussière et rally sectoriel, avec plusieurs cassures à la hausse.
B) 🔻 Flops (Top 5 baisses)
- BTE (ADP) : -8,95% | 4,780 TND
- MONOPRIX : -5,65% | 8,510 TND
- ASSAD : -5,15% | 3,130 TND
- SIAME : -5,15% | 3,130 TND
- TUNINVEST-SICAR : -4,08% | 40,000 TND
👉 Lecture : corrections techniques et prises de bénéfices, dans un contexte de volatilité sélective.
C) 🔄 Valeurs les plus échangées (capitaux)
- PGH : 6 879 297 TND
- SFBT : 5 527 468 TND
- OTH : 4 836 782 TND
- BNA : 3 429 522 TND
- SOTUV : 2 514 228 TND
👉 Lecture : leadership des blue chips, confirmant une concentration des flux sur les grandes capitalisations.
LE COIN DE L’EXPERT
✅ ACCUMULER
- PGH
- SFBT
- OTH
- BNA
👉 Justification : fortes liquidités + présence dans le top capitaux + rôle moteur du marché.
👀 SURVEILLER
- SMART TUNISIE
- STB
- CIMENTS DE BIZERTE
- CITY CARS
👉 Justification : forte performance hebdomadaire, potentiel de consolidation ou poursuite du momentum.
⚠️ PRUDENCE
- BTE (ADP)
- MONOPRIX
- SIAME
- ASSAD
👉 Justification : pression baissière et positionnement dans les plus fortes baisses.
EN BREF
- Tendance Haussière : Le Tunindex progresse de +1,40% à 15 595,53 points, portant sa performance annuelle (YTD) à +15,95%.
- Indices en Hausse : Le Tunindex20 suit la tendance avec une hausse hebdomadaire de +1,36%.
- Marché Sélectif : La liquidité reste soutenue (49 MDT sur la cote) mais concentrée sur les grandes capitalisations (PGH, SFBT, OTH).
- Moteurs Sectoriels : La Distribution et les Services aux consommateurs tirent la hausse (+3,95%), tandis que les Banques progressent modérément (+0,73%).
- Top/Flop Valeurs : SMART TUNISIE signe la meilleure performance (+17,24%), alors que la BTE (ADP) accuse la plus forte baisse (-8,95%).