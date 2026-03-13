La tendance boursière a été résolument haussière sur la semaine allant du 9 au 13 mars 2026. Le marché y a inscrit une progression de 3,1%,, clôturant à 15 413,59 points, d’après l’analyse hebdomadaire, publiée vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le marché a connu une accélération notable du rythme des échanges sur la semaine, cumulant une enveloppe de 60,7 millions de dinars (MD).

Six transactions de bloc ont été réalisées, alimentant le marché avec des flux de l’ordre de 7,1 MD et portant sur les titres DELICE HOLDING (deux transactions pour 2,7 MD), TPR (deux transactions pour 2,5 MD) et MAGHREBIA VIE (deux transactions pour 2 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre STIP a chapeauté le palmarès du marché. L’action du spécialiste en pneu s’est offert une envolée de 29,5% à 7,160 D. La valeur a drainé un volume global dérisoire de 3 mille dinars sur la semaine.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du verrier a signé une progression de 7,6% à 16,840 D, tout en animant le marché avec des échanges de 3,7 MD.

Le titre UADH s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du concessionnaire a essuyé une correction de -10,2% à 0,440 D. La valeur a été échangée à hauteur de 9 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre UNIMED a également été mal orienté sur la semaine. L’action a reculé de -3,2% à 8,810 D, dans des capitaux hebdomadaires de 2,6 MD.

Terminant sur une hausse de 5% à 60,700 D, AMEN BANK a été la valeur la plus active de la semaine. En effet, l’action du bras financier du groupe PGI a alimenté le marché avec des échanges de 5,9 MD sur la semaine passée.