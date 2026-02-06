Le site industriel de SOTIPAPIER a engagé une reprise progressive de ses activités de production, suite aux intempéries exceptionnelles ayant touché la région de Nabeul entre le 19 et le 21 janvier 2026. Les opérations de vérification, de remise en état et de sécurisation des installations se poursuivent, en coordination avec les équipes et les partenaires techniques, afin de garantir des conditions d’exploitation conformes aux exigences de sécurité et de fiabilité. La reprise de la production s’effectue de manière graduelle, en fonction de l’avancement de ces opérations. Par ailleurs, les démarches engagées auprès de la compagnie d’assurance se poursuivent conformément aux procédures en vigueur.