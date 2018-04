Cinq candidats ont été pré-qualifiés par la société Al Karama Holding, pour la phase d’offre financière, prévue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 15 décembre 2017, pour la cession d’un bloc d’actions de 50,52% du capital de la société Carthage Cement.

Parmi ces candidats, figure le consortium formé par la société Secil-Campanhia Geral de Cal eCimento (Portugal) et la Société des Ciments de Gabès.

Les autres candidats sont La société Omnium des Industries et de la Promotion (Maroc), la société Eurocem.LTD (Malte) et deux sociétés espagnoles (Cementos Portland Valderrivas et Cemolins international Nacional S.L.U).