L’expérience de transition démocratique en Tunisie et les moyens de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et ses partenaires stratégiques, notamment la France et l’Union européenne, ont été au centre d’une rencontre, jeudi 5 courant à Tunis, entre Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, et Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères et président de l’”Institut François Mitterrand”.

Jhinaoui a présenté à Védrine les réalisations accomplies par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, en particulier dans le domaine politique, ainsi que les défis actuels sur les plans économique, sécuritaire et de développement.

Il a, en outre, plaidé pour le renforcement du soutien européen à l’expérience démocratique tunisienne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Hubert Védrine a, pour sa part, rappelé les liens solides qui unissent la Tunisie et la France au niveau bilatéral et multilatéral, dans le cadre de l’Union européenne.

Il a souligné l’impératif de continuer d’accompagner l’expérience tunisienne unique, lit-on de même source.