La Tunisie et la BID signent un partenariat stratégique et 5 accords de crédit

La Tunisie a signé, jeudi 5 avril 2018, avec le groupe de la BID, un document de partenariat stratégique pour la période 2018-2020, et cinq accords de crédit portant sur des projets de transport de l’électricité, de construction de deux hôpitaux régionaux, de financement du commerce extérieur et de garantie de l’investissement, outre un don au profit des régions frontalières de la Tunisie.

Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a déclaré aux médias, à l’issue de la signature de ces accords, que le document de partenariat stratégique entre la Tunisie et la Banque islamique de développement résume les principaux axes de travail qui seront développés avec le groupe, au cours des trois prochaines années, ainsi que les projets qui seront programmés et réalisés avec la banque islamique.

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, dira pour sa part que la Tunisie a obtenu, en vertu de l’accord de transport de l’électricité, un financement d’une valeur de 121 millions d’euros (environ 360 MDT) qui va contribuer, avec l’autofinancement apporté par la STEG, à renforcer le réseau de transport de l’électricité de la société.

Le ministre a fait savoir que les études relatives à ce projet sont prêtes et que les travaux vont démarrer dans les plus brefs délais pour couvrir 30 stations, soulignant que cet accord va renforcer la stratégie énergétique de la Tunisie à court et long termes.

Le ministre de la Santé, Imed Hammami, a indiqué que le 2ème accord concerne le projet de création de deux hôpitaux régionaux à Thala (gouvernorat de Kasserine) et Dahmani (gouvernorat du Kef) pour un montant de 90 MDT. Ces financements vont concerner les travaux de construction et les équipements.

Il a relevé que les études sont fin prêtes et que tous les problèmes fonciers ont été résolus, annonçant que les travaux vont démarrer avant la fin de 2018, alors qu’ils avaient pris du retard depuis 2012.

De même, un accord de don d’une valeur de 280.000 dollars a été signé pour la mise en place d’un programme et l’élaboration d’une étude de faisabilité, dans l’objectif d’améliorer l’inclusion économique et sociale des catégories marginalisées dans les régions frontalières de la Tunisie.

Ladhari a affirmé que la Tunisie a également signé un accord-cadre avec la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC), d’une valeur de 1,5 milliard de dollar (3,750 milliards de dinars), pour le financement des besoins de la Tunisie dans les domaines du commerce extérieur et le financement des importations de marchandises stratégiques, par les entreprises publiques.

Enfin, un mémorandum d’entente a été signé avec la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), portant sur la coopération dans l’exécution des programmes,visant à relever le rythme des investissements directs extérieurs en Tunisie.

La signature de ces accords intervient dans le cadre de la clôture des travaux des 43èmes Réunions annuelles du groupe de la BID qui se sont déroulées du 1er au 5 avril 2018 à Tunis.