La délégation tunisienne participant aux réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), qui se tiennent actuellement à Alger, a tenu une série de réunions importantes avec un certain nombre de partenaires financiers internationaux de la Tunisie, qui ont abordé notamment la réalité de la coopération et les moyens de la renforcer et de la diversifier, a déclaré Le ministre de l’Économie et de la Planification Samir Abdelhafidh.

Il a fait savoir, mercredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les réunions ont abordé les domaines de la coopération bilatérale, des investissements, du commerce et des finances, et qu’elles constituent une occasion pour mettre l’accent sur le portefeuille de projets financés par des partenaires de la Tunisie, étudier les perspectives de développement des relations existantes et les moyens d’établir de nouveaux partenariats.

Abdelhafidh a ajouté que la délégation a perçu, à travers ces rencontres, “une grande volonté de la part des partenaires internationaux de continuer à soutenir la Tunisie dans son processus de développement basé sur ses choix souverains”.

Il a déclaré que de telles rencontres et réunions pourraient renforcer le climat de confiance avec les partenaires et mettraient en lumière les progrès réalisés par l’économie nationale. D’où la volonté des parties financières de financer des projets en Tunisie.

Le ministre de l’Économie et de la Planification a souligné qu’il a rencontré le vice-président du groupe de la Banque islamique de développement, le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement et le président exécutif de la Société Islamique pour l’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE).

Il a également rencontré le président exécutif de la Société internationale de financement du commerce et le directeur de la Banque mondiale pour l’Afrique du Nord et le Maghreb, et avec le président exécutif de la Banque africaine de développement.

Le ministre de l’Économie et de la Planification a conduit la délégation tunisienne qui participe aux réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement, qui se sont poursuivies, mercredi, dans sa troisième journée, au Centre international des congrès« Abdellatif Rahal » à Alger, avec la participation d’environ 2.000 experts économiques, entrepreneurs et hauts responsables venant de 57 pays membres de cette instance financière de financement du développement multilatéral.