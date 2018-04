Le meilleur menu à base de “Harissa food quality label”, c’est le nom du concours qui sera organisé le jeudi 5 avril 2018 au Centre de formation touristique de Hammamet pour la promotion de la harissa tunisienne labellisée “Food Quality Label”.

Le Groupement des industries de conserves alimentaires “GICA” en partenariat avec le projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir “PAMPAT”, financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie de la confédération suisse (SECO) et mis en oeuvre par l’ONUDI, organise ce concours auprès des chefs de cuisine à travers toute la Tunisie.

Ce projet vise la création d’un événement promotionnel autour de la harissa tunisienne qui cible les chefs de cuisine qui représentent un relais important pour la promotion des produits tunisiens de terroir certifiés.

Les menus proposés par les chefs participants à ce concours (entrée avec Harissa Labélisée, suite avec harissa labélisée et dessert avec harissa labélisée) seront dégustées par un jury de chefs tunisiens de renommée. les trois meilleurs menus seront récompensés.

Depuis le lancement par le ministère de l’industrie du label “Food Quality Label Tunisia” pour la harissa en 2014, plusieurs activités de promotion sur les plans national et international ont été réalisées pour mieux positionner ce produit auprès des consommateurs, dans le souci de préserver l’image de marque de la harissa tunisienne authentique.

Le “Food Quality Label Tunisia” a été lancé pour protéger la harissa de qualité supérieure, en tant que produit de terroir des imitations sur les marchés internationaux et pour répondre aux exigences d’un nombre croissant des clients tunisiens et étrangers qui demandent plus de garanties.

Afin de garantir que les piments sélectionnés soient de haute qualité pour produire de la harissa certifiée “Food Quality Label Tunisia”, les agriculteurs se sont investis dans la démarche et ont pu ainsi réaliser une hausse des prix de 25% au cours des dernières années.

Les coûts de production pour la harissa certifiée sont supérieurs à ceux de la recette standard, ce qui explique la différence de prix sur les étalages des supermarchés tunisiens.

Depuis le lancement dudit label, en 2014, sept marques de harissa, représentant plus d’un tiers de la production nationale, sont aujourd’hui certifiées “Food Quality Label tunisia”. De nouvelles entreprises se préparent à l’obtention du label pour la campagne 2018.

Les boites certifiées s’exportent en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Canada. Le logo “Food Quality Label Tunisia” permet aux clients étrangers de repérer facilement la harissa tunisienne authentique parmi une multitude de copies sur le marché international.

Les activités de promotion à l’international pour la harissa se multiplient et se diversifient. Le nouveau label a déjà été présenté au grand public dans plusieurs pays de l’Union européenne, aux Etats-Unis et en Russie.