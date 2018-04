La Bourse de Tunis débute la séance du lundi dans le vert avec une hausse du Tunindex de 0.45% avec 7 174.76 points dans un volume total de 0.269 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, la BANQUE DE L’HABITAT grimpe de 4.42% à 22.66 TND suivie par WIFAK INTERNATIONAL BANK et CELLCOM qui gagnent respectivement 2.98% et 2.97% à 6.90 TND et 2.42TND.

A la baisse, BIAT chute 2.91% à 145.63 TND tout comme SOTETEL et CARTHAGE CEMENT qui baissent respectivement de 2.53% et 2.26% 2.16 TND et 9.58 TND, a indiqué MCP.