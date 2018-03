La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de jeudi, sur une hausse de 0,23% réalisée par le Tunindex à 7 111,07 points, soit un volume d’échanges de 5,929 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1,72 D, soit une montée de 5,52%, suivi de MPBS qui a enregistré une augmentation 3,89% à 3,20 D. Le titre CELLCOM quant à lui s’est monnayé à 2,33 D, soit un relèvement de 3,55%.

Dans le vert, le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 1,234 MD à 50,30 D, soit une montée de 2,44% suivi par Banque de Tunisie qui a réalisé une progression de 2,22% à 10,12 D.

A la baisse, le titre CEREALIS a chuté de 2,93% pour s’établir à 4,96 D, suivi par SAH qui s’est monnayé à 14,35 D, soit un déclin de 2,38% et le titre Poulina Group Holding s’est détérioré, quant à lui, pour baisser de 1,84% à 10,10 D.

Dans le rouge, les titres Telnet Holding et BNA ont reculé respectivement de 1,47% et 1,44% à 8,70 D et 13 D.