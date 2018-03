Le village pittoresque de Sidi Bousaid vivra, dès jeudi 29 mars, aux rythmes des arts à l’occasion de la deuxième édition du Festival des Arts de la Méditerranée “FAM” (du 29 mars au 1er avril 2018) qui débutera avec des activités libres et des ateliers d’initiation favorisant l’éclosion des jeunes talents.

Cette deuxième édition s’articule sur 4 axes : des ateliers d’art plastique, des ateliers autour des arts de la scène, la promotion de la lecture et du livre à travers des soirées de lecture et des tables rondes abordant les thèmes actuels de la vie culturelle en Tunisie.

Initié par l’association “Mouwatana et Tawassol”, en partenariat avec l’Association des artistes plasticiens, l’Association Be Tounsi et l’Association Arc, le FAM permet d’impliquer amateurs et artistes accomplis, badauds et passionnés, flâneurs et connaisseurs autour d’un projet commun, d’un rêve, d’une histoire d’amour et de tolérance caractéristique de ce qu’est l’art mais aussi de ce qu’est la Tunisie dans sa dimension multiculturelle.

Pendant quatre jours, des artistes de tous horizons provenant des deux rives de la Méditerranée et du reste du monde se mêlent au public, dans les rues du village, qui se transformera ainsi à un lieu de rencontres et de partage entre plasticiens, photographes, musiciens, poètes, historiens de l’art, designers et des artisans-créateurs.

Des ateliers d’arts plastiques, des ateliers de musique et d’intitaion à la céramique seront organisés tout au long de la manifestation en plus de deux tables rondes: une sur “Le oud tunisien” (samedi 31 mars) et une autre sur l'”Art et Artisanat” (dimanche 1er avril).

Parmi les nouveautés de cette édition, les Concerts FAM et les FAM Awards qui visent à révéler des talents, amateurs ou pas, venant du Maroc, Irak, Jordanie, Bahreïn, France et Tunisie.

L’édition FAM 2018 rendra hommage à la mémoire de deux artistes qui ont marqué la culture tunisienne, à savoir l’artiste-peintre Jalel Ben Abdallah et le couturier Azzedine Alaia.

