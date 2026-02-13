Le Festival international de l’improvisation “Mahdia improvise” se tient dans une édition spéciale hors festival le 14 février, à partir de 15h00, sous la forme d’une scène ouverte dédiée aux jeunes artistes, toutes disciplines confondues.

Organisée par l’association “Mahdia Improvise”, en partenariat avec le commissariat régional des affaires culturelles de Mahdia, cette rencontre mettra à l’honneur une grande diversité de pratiques artistiques : musique, théâtre, peinture, photographie, danse, poésie, sculpture, slam et rap.

Placée sous le signe de la création spontanée, cette initiative vise à promouvoir la diversité artistique, à encourager les échanges d’expériences et à valoriser l’art de l’improvisation comme espace de liberté et d’expression. Elle entend également insuffler une dynamique artistique au sein de la région de Mahdia, en offrant aux jeunes talents un moment de partage et de visibilité.