La direction du festival de Monastir des Performances Solo – (Seuls en Scène) organisé par le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Monastir (CADSM) du 24 au 28 mars 2026, annonce l’ouverture des candidatures pour la compétition des amateurs de la performance solo selon les conditions suivantes :

– Ouvert aux artistes individuels et aux troupes amateurs de toutes les régions de la Tunisie.

– Toutes les formes de performance solo sont acceptées : théâtre, chorégraphie, mime, clown, poésie performative, conte, performance visuelle ou corporelle…

– Durée du spectacle : entre 25 et 40 minutes – Équipe limitée à 3 membres maximum.

Le spectacle peut être présenté dans un espace fermé ou ouvert, selon la nature du travail.

Le dossier doit inclure une vidéo claire du spectacle (ou un extrait d’au moins 15 minutes), des photos et l’affiche du spectacle (Affiche).

La date limite de soumission : 12 février 2026

Le festival appelle les candidats à se référer au lien suivant l’inscription et remplir le formulaire et https://forms.gle/BwS53xf6ZtZHyHq36 et de contacter festivalselusenscene@gmail.com pour toutes les informations nécessaires.

Le Festival de Monastir des Performances Solo – (Seuls en Scène) (du 24 au 28 mars 2026) devient un rendez-vous qui devient annuel célébrant la création théâtrale et artistique qui met en valeur l’art individuel dans toute sa diversité et son audace.

Les organisateurs ajoutent que cette édition qui ouvre directement l’espace aux artistes amateurs à travers la Compétition des amateurs de la performance solo, une section principale et indissociable du festival, offre une précieuse opportunité pour découvrir de nouveaux talents dans les arts de la scène et de la performance, en parallèle avec la section des performances professionnelles et les diverses activités artistiques et culturelles du festival.