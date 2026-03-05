La 27e édition du Festival de la Médina de Siliana se poursuivra jusqu’au 14 mars dans plusieurs espaces culturels du gouvernorat.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la programmation artistique et culturelle dans les régions organisée à l’occasion du Ramadan, sous l’égide du ministère Affaires culturelles.

Les spectacles d’ouverture et de clôture seront consacrés aux chants soufis. Le festival débutera avec “La Hadhra de Weld El Azzouzia » et se clôturera le 14 mars avec « La Hadhra de Rjel Essouffya » d’Abdelkrim Basti.

La programmation accorde une place centrale à la musique soufie. Outre les deux spectacles phares, le public pourra assister à « La Hadhra de Rjel Tounes » de Tawfik Doghman le 6 mars et à « La Soulamiya d’ouled Sidi Hmada » de Hammadi Boukhari et Noomane Chtioui le 8 mars, au Complexe culturel de Siliana. La salle des conférences de Bouarada accueillera, le 14 mars, « Ibtihalat maa Adel Elamine », en parallèle du spectacle de clôture.

Des représentations théâtrales et musicales sont également prévues, dont la pièce « El Moujira Bent El-Hay » de Hanen Chograni le 5 mars. Plusieurs artistes se produiront au fil des soirées : Mahmoud Hammami et Saif Mejri (5 mars), Ghazi Ayadi (7 mars), Faouzi Ben Gamra (9 mars), Abdelwaheb Hannachi et Lobna Bedoui (10 mars), ainsi que Nouha Rhaiem, Mariem Terzi et Nejiha Jamel les 11, 12 et 13 mars.

En marge des 11 spectacles programmés au Complexe culturel, une conférence intitulée « Ramadan, mois de piété et de tolérance », présentée par Oussama El Wafi, est prévue le 9 mars à la bibliothèque régionale de Siliana.

Des manifestations parallèles figurent également au programme, dont une caravane théâtrale destinée aux élèves de l’école primaire El Ghamaylia à Siliana Sud, et la représentation de la pièce « Décadence », produite par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Siliana, au foyer universitaire Zama. Un spectacle de l’artiste Adel Bouallegue est par ailleurs prévu le 12 mars au lycée d’El Krib.