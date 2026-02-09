Organisé par la Cité des Sciences à Tunis (CST), le festival des sciences à Thyna (Sfax) se tiendra du 15 au 17 février en cours au complexe des jeunes Thyna, au site archéologique et à la Saline de Thyna.

Des ateliers scientifiques en mathématiques, astronomie, sciences de l’environnement et sur les changements climatiques ainsi que des séances au mini-planétarium, des expositions scientifiques et une soirée astronomique sont au programme de cet évènement.

Selon un communiqué de la CST, le festival s’inscrit dans le cadre des efforts visant à vulgariser les sciences et à diffuser et généraliser la culture de la science et de l’innovation auprès de toutes les catégories sociales et sur l’ensemble du pays.

Il s’agit également de promouvoir la science de proximité qui contribue à la réalisation du développement socioéconomique durable en Tunisie, d’après la même source.