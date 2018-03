Un milliard de dinars sera consacré par la Coopération allemande pour le développement (GIZ) pour accompagner le processus de décentralisation et de déconcentration en Tunisie, a annoncé, mercredi, Aida Tarhouni, experte GIZ et chargée du projet d’appui à la déconcentration en Tunisie.

S’exprimant en marge de la Conférence internationale sur “Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales dans un système décentralisé”, organisé par la présidence du gouvernement et le ministère de l’Intérieur avec l’appui de la GIZ, Aida Tarhouni a expliqué, dans une déclaration aux médias, que ce projet d’appui à la déconcentration consiste à accompagner des ministères, dont notamment celui de la Santé et de l’Agriculture dans leur processus de déconcentration et de transfert de pouvoirs aux autorités locales élues.

Selon l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, cette conférence marque la première étape, et celle la plus importante, du projet. Ce projet consiste, a-t-il dit, à aider la Tunisie à construire son propre modèle de décentralisation.

Les exemples allemand, polonais ou encore canadien peuvent être une source d’inspiration pour développer un modèle typiquement tunisien, a-t-il ajouté, relevant que des experts de plusieurs pays ont contribué à ce projet.

“La GIZ est en train de discuter avec le gouvernement de la possibilité et des moyens nécessaires pour accompagner la décentralisation et participer à former les compétences dans les communes”, a souligné le diplomate allemand.

Le Travail du GIZ, a-t-il ajouté, continuera après les élections sur quatre axes principaux dont notamment l’accompagnement des responsables communaux, l’accompagnement technique (comment préparer un budget…) et l’appui financier (comment gagner de l’argent pour financer certains petits projets).

Dans son intervention, le Directeur Résident du bureau de la GIZ en Tunisie/Libye, Matthias Giegerich, a déclaré que la réussite de la décentralisation est tributaire de la réalisation d’une déconcentration efficace.

Ont assisté à la conférence des parlementaires, des acteurs du secteur public et privé, des représentants des organisations nationales, des représentants de la société civile, des experts nationaux et internationaux et des représentants des médias.

Cette conférence se déroule les 28 et 29 mars 2018 et sera consacrée aux débats sur différentes thématiques relatives à la décentralisation et à la déconcentration.