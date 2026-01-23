Un idéathon innovant sur l’inclusion du genre dans le secteur de l’énergie se tiendra en Tunisie du 11 au 14 février 2026. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 janvier 2026.

Organisé par le projet FAST (Féminisme en action pour une transformation structurelle) de la Coopération internationale allemande (GIZ), en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (MIME), cet événement vise à co-créer des solutions concrètes aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans un secteur fortement masculin.

Contrairement aux formats traditionnels, cet idéathon adopte une approche originale dite « Reverse Pitch » : les participantes ne proposent pas de projets préconçus, mais s’appuient sur des témoignages réels de professionnelles du secteur énergétique pour identifier des problèmes concrets et imaginer des réponses opérationnelles. L’objectif est de promouvoir une transition énergétique inclusive et sensible au genre.

Seules 30 candidates seront sélectionnées pour prendre part à cette immersion collaborative. L’équipe lauréate bénéficiera d’un accompagnement personnalisé afin de transformer son idée en un projet viable.

La GIZ Tunisie annonce, sur ses réseaux sociaux, qu’une session d’information en ligne aura lieu le samedi 24 janvier 2026 pour répondre aux questions des candidates potentielles et préciser les modalités de participation.

Cet idéathon s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet FAST, qui cherche à démanteler les structures profondes des inégalités de genre. En Tunisie, où les femmes restent largement sous-représentées dans les filières techniques et les postes de leadership du secteur énergétique, l’initiative tend non seulement à valoriser leur expertise, mais aussi à faire de l’inclusion une condition essentielle d’une transition énergétique juste, durable et inclusive.