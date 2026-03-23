La Tunisie célèbre, du 22 au 28 mars courant, la première édition des “Tunisian Water Days 2026”, organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Placées sous le thème « L’eau, source d’égalité », ces journées visent à sensibiliser le public aux enjeux de gestion durable et équitable de l’eau, souligne l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), qui soutient l’événement.

Elles cherchent également à mobiliser l’ensemble des parties prenantes, dont les institutions publiques, les gestionnaires de l’eau, les usagers, les enfants, les femmes et les groupements de développement agricole (GDA).

Dans le cadre de cette première édition, la ville de Zaghouan, connue comme la « ville de l’eau » en Tunisie, accueillera le 23 mars la première journée régionale, offrant un espace d’échanges et de débats sur la gestion des ressources hydrauliques.

Les “Tunisian Water Days” bénéficient du soutien de la GIZ via le projet « Appui à la Gouvernance Durable de l’Eau en Tunisie » (REGLEAU), mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.