Le CORP, un département de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) qui vise à améliorer l’employabilité des jeunes par la formation et l’accompagnement professionnel, prévoit l’élargissement de son impact et la création de nouvelles opportunités pour les jeunes Tunisiens, ont indiqué ses responsables, vendredi, lors d’une conférence de presse, tenue, à Beit El Hikma, à Tunis, et consacrée à ses dix ans d’action en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle en Tunisie.

Le département envisage d’organiser, à cette fin, deux salons d’emploi en 2026. Le premier sera organisé le 28 mars 2026, sous forme de village qui réunira des jeunes talents, entreprises et institutions autour des métiers d’avenir.

Le deuxième est prévu le 26 mars 2026 et aura pour objectif de valoriser les compétences tunisiennes et de faciliter leur rencontre avec les recruteurs.

L’ambition du département est d’accompagner la jeunesse tunisienne dans le développement économique et d’encourager un marché du travail inclusif, innovant et durable.

Le CORP qui célèbre ses dix ans d’actions en Tunisie, soutient aussi la reconversion vers les métiers en demande en Allemagne, notamment grâce au projet “Employ’Net”, financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie.

Selon les données du département, plus de 18.000 chercheurs d’emploi ont été accompagnés et plus de 3000 personnes ont été reconvertus vers des secteurs porteurs avec un taux de recrutement de 90%.

Le centre affirmé avoir formé également 2.600 jeunes aux compétences transversales et à la culture d’entreprise, et soutenu plus de 3000 bénéficiaires, dont 72 micro-entrepreneurs, dans le développement de leurs projets professionnels.