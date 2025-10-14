Une plateforme numérique pour la délivrance des certificats d’origine sera prochainement mise en service. Cet outil vise à simplifier et à accélérer les démarches pour les opérateurs économiques.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Sfax s’apprête en effet à finaliser ce projet, dont les tests expérimentaux ont été au cœur d’un atelier de travail organisé récemment dans ses locaux.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’assistance technique, a pour objectif de développer les services administratifs, d’améliorer l’efficacité des procédures commerciales et de garantir la transparence des transactions grâce à l’adoption de solutions numériques modernes.

L’atelier a été l’occasion de présenter les différentes composantes de la plateforme et de procéder à des tests de ses fonctionnalités techniques.

La réunion s’est tenue en présence de représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations, de la Chambre de commerce de Sfax, de la Chambre de commerce du Sud-Est, ainsi que d’un représentant de la Douane tunisienne et d’une représentante de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).