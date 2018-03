La Bourse de Tunis a débuté la séance de ce jeudi 22 mars 2018 dans le vert où le Tunindex a affiché une hausse de 0.17% avec 7 013.95 points dans un volume total de 1.258 MTND

Dans le vert, BANQUE DE L’HABITAT grimpe de 2.79% à 21.74 TND suivie par NEW BODY LINE et ASSURANCES STAR qui gagnent respectivement 1.91% et 1.64% à 5.33 TND et 83.55 TND.

A la baisse, CEREALIS chute 2.53% à 4.99 TND tout comme DELICE HOLDING et TUNISAIR qui respectivement 2.45% et 2.38% 17.85 TND et 0.41 TND