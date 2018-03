La Bourse de Tunis clôture la séance de mercredi sur une hausse de 0.30% réalisé par le Tunindex à 7 001.90 points, soit un volume d’échanges de 6.207 MTND.

A la hausse, le titre OFFICE PLAST s’est monnayé à 2.61 TND, soit une montée de 4.40%, suivi par STIP qui a réalisé une augmentation de 4.34% à 1.20 TND. Le titre BANQUE DE TUNISIE quant à réalisé le plus fort volume de la séance drainant 1.559 MTND de ses capitaux à 9.78 TND, soit un relèvement de 3.39%.

Dans le vert, TUNISIE LEASING et ARAB TUNISIAN BANK ont réalisé respectivement une progression de 3.40% et 2.96% à 15.20 TND et 4.51 TND.

A la baisse, le titre CELLCOM a chuté de 5.76% à 1.96 TND, suivi par AETECH qui s’est monnayé à 0.60 TND, soit un déclin de 3.22%. Le titre POULINA GROUP HOLDING quant à lui a réalisé une détérioration de 2.85% à 10.20 TND.

Dans le rouge, les titres ONE TECH HOLDING et UADH ont réalisé une baisse respective de 2.68% et 2.67% à 14.50 TND 2.18 TND.