Au ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, on n’y va pas de mains mortes. Et pour preuve? La productivité a atteint les 160% par rapport à 2016 et l’usage abusif des voitures de fonction a été réduit à 2,9%. En 2010, il était de 5% et en 2016 de 15%. D’ailleurs, le contrôle de l’usage des voitures de fonction se fera par un système d’information centralisé dès la semaine prochaine. Eh oui, des fois il faut savoir tenir le taureau par les cornes et le neutraliser. L’Administration publique n’est pas dans la rébellion mais dans l’indiscipline. A partir du moment où les chefs des départements quels qu’ils soient appliquent la loi et donnent l’exemple, le reste suit. Il est sans dire que les syndicats doivent être les premiers à respecter et veiller à ce que les lois soient mises en œuvre.

Le ministère lance incessamment la carte numérique des domaines de l’Etat et chaque citoyen peut y accéder et y glaner les informations qui l’intéressent on line. Une conférence de presse sera organisée à ce propos et les journalistes pourront y découvrir le mode d’emploi

Les expertises réalisées par le ministère des Domaines de l’Etat pour le compte des autres administrations publiques seront également digitalisées pour deux raisons, explique Mabrouk Korchid : par souci de transparence et pour également contrôler la rapidité de l’exécution des opérations dès réception des expertises. Ainsi, on peut tracer le processus dès dépôt de la demande d’expertise de la part de l’administration concernée et s’assurer de la justesse des démarches effectuées par le ministère.

Les citoyens pourront aussi profiter de la digitalisation des services des Domaines de l’Etat aussi bien la main levée, le titre bleu que le certificat de propriété pourront être retirés on line et de manière décentralisée.

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières quoique dépourvu de grands moyens financiers a osé. A quand les autres ministères ?

A.B.A