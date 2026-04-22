Des représentants du ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières ont annoncé la création d’une commission au sein de la présidence du Gouvernement, chargée d’élaborer un nouveau projet texte de loi visant à harmoniser le cadre juridique de la confiscation et de la mise en place d’une structure unifiée pour la gestion de ce dossier.

Lors d’une séance d’audition tenue par la commission des secteurs productifs du Conseil national des régions et des districts (CNRD), les participants ont rappelé que depuis 2011, près de 2 864 décisions de confiscation ont été publiées , portant sur 718 biens immobiliers, ainsi que sur divers biens mobiliers tels que des véhicules, des comptes bancaires, des parts dans des sociétés.

Toutefois, des difficultés de gestion pour une part importante de ces biens persistent encore en raison de problèmes juridiques et administratifs ainsi que de litiges judiciaires, ce qui a entraîné des retards dans leur exploitation ou leur cession en plus de la dépréciation de certains de ces biens.

Les intervenants ont précisé que ce retard de gestion de ces biens confisqués est dû entre autres à la nature des litiges relatifs au droit de propriété, considéré comme un droit constitutionnel exigeant le respect de toutes les procédures légales, afin d’éviter le recours contre une décision de confiscation et son annulation.

Ils ont indiqué que l’État est parvenu à céder un nombre important de biens confisqués, ce qui a généré des ressources financières pour le Trésor public, tandis que certains biens immobiliers, faute de leur cession, ont été consacrés à des ministères et à des structures publiques .

Un exposé détaillé a été présenté sur le processus de gestion des avoirs et des biens confisqués, partant du cadre juridique qui comporte trois commissions nationales créées en 2011 .

Il s’agit de la Commission de la confiscation, du « comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger », et de la Commission nationale de gestion d’Avoirs et des Fonds objets de Confiscation ou de Récupération en faveur de l’Etat ».

La gestion des biens confisqués s’effectue dans le respect des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances, sur la base d’un guide de procédures comprenant des mécanismes de contrôle interne, de suivi périodique et de contrôle externe par les structures compétentes.

Ces biens comprennent les avoirs, les biens immobiliers, les fonds commerciaux, les participations dans des sociétés, les véhicules, les bateaux et divers biens mobiliers, ainsi que les droits personnels et les créances.

Dans le cadre de la gouvernance, des accords de gestion ont été conclus pour soutenir la commission dans ses opérations de d’engagement et de cession , dont la société Al-Karama Holding, chargée de la cessions des participations, en plus des accords pour la gestion des biens immobiliers, des véhicules, des bateaux et des portefeuilles financiers.