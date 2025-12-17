La Commission consultative nationale des opérations immobilières a approuvé, mardi, la cession de biens immobiliers de l’État situés dans les gouvernorats de l’Ariana et de Ben Arous au profit de l’Agence foncière d’habitation (AFH), à un prix préférentiel.

L’Agence bénéficiera, dans ce cadre, d’une réduction de 70 % sur la valeur des terrains, telle qu’évaluée préalablement par un expert des Domaines de l’État, en vue de la réalisation de lotissements urbains, indique le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières dans un communiqué.

Présidée par le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, la Commission a également décidé de réserver au moins 50% des lots aménagés aux catégories à revenu limité. La réduction accordée sur la valeur du foncier sera appliquée lors de la fixation du prix de vente des lots aux bénéficiaires concernés.

Le ministère a, par ailleurs, rappelé avoir précédemment cédé, au dinar symbolique, des biens immobiliers de l’État à la Société immobilière de Tunisie pour la réalisation de projets de logements sociaux dans les gouvernorats de la Manouba, Nabeul et Ben Arous. Il œuvre actuellement à l’achèvement des procédures nécessaires à la cession de biens similaires situés dans le gouvernorat de Gabès, aux mêmes fins.

Lors de cette réunion, la Commission a également décidé de poursuivre les procédures de cession de biens immobiliers de l’État au profit de certaines structures publiques pour réaliser des projets publics, dont 50 hectares destinés à l’extension du projet de la Société des marchés de production du Centre dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ainsi que la régularisation de certaines situations au profit de particuliers.

En outre, la Commission a approuvé cinq dossiers relatifs à l’acquisition et à l’échange de biens immobiliers appartenant à des particuliers, en vue de la réalisation de projets au profit des ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de la Santé et de l’Éducation.

A l’issue des travaux de la commission, le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement de l’ensemble des demandes adressées aux services du ministère, afin de hâter la réalisation des projets publics programmés et de valoriser le rôle social et économique des biens immobiliers de l’État.