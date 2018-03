Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, jeudi 15 mars à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), plusieurs dispositions visant à garantir l’exploitation des terres domaniales agricoles mises à la disposition des jeunes et des investisseurs et qui permettront de créer des emplois pour 5 à 7 mille jeunes.

En marge d’une visite à la coopérative de production agricole “Metline” à Oum El Hani (délégation de Menzel Bourguiba), Chahed a indiqué que le nouveau projet est basé sur le principe de bonne gestion des terres domaniale d’une superficie de 500 mille hectares, dont 300 mille hectares structurés. L’objectif recherché est de booster l’investissement et garantir de nouvelles opportunités de travail.

Le chef du gouvernement précise que le programme cible les jeunes diplômés du supérieur ainsi que les autres niveaux de formation et les investisseurs. Il exploitera une partie des terres domaniales soit 45 mille hectares en location, a-t-il encore fait savoir.

Il a ajouté que l’Etat poursuivra l’aménagement et la mise en valeur des terres domaniales afin de leur permettre de créer de la richesse et de la croissance économique et sociale notamment des les régions rurales agricole.