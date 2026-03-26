Les entrées d’investissements directs étrangers, (IDE) dans les États membres du COMESA, ont enregistré une hausse historique de 154 % en 2024, atteignant 65 milliards de dollars américains, malgré les défis économiques mondiaux qui persistent depuis le début de la décennie, a déclaré Heba Salama, Directrice générale de l’Agence régionale d’investissement (AIRC) du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Salama a expliqué, lors de l’ouverture de la deuxième édition du Forum d’investissement du COMESA 2026, tenu à Nairobi le 26 mars sous le patronage du président kényan William Ruto, que cette forte croissance reflète une confiance croissante des investisseurs internationaux dans les économies de la région, indique un communiqué publié par l’Agence.

Elle a rappelé que des projets majeurs, tels que le projet de Ras El Hekma en Égypte, ont contribué à stimuler les flux d’investissement, mettant en évidence la dynamique d’investissement croissante et tangible dans les pays du COMESA.

Elle a ajouté que la part du COMESA dans les flux mondiaux d’IDE a doublé, passant de 2 % à 4 %, tandis que sa part des IDE dirigés vers les économies en développement est passée de 3 % à 7 %.

En conséquence, la région représente désormais environ 67 % du total des entrées d’IDE en Afrique.

Le financement de projets dans la région a également connu une croissance notable, doublant presque, pour atteindre 79 milliards de dollars américains.

La Directrice générale a souligné l’importance d’élargir la répartition des investissements à l’ensemble des États membres afin de générer un impact de développement plus large, notant que plusieurs secteurs ont connu une augmentation significative de leur attractivité en matière d’investissement. Elle a rappelé que les investissements dans le secteur de la construction ont été multipliés par près de cinq, tandis que les investissements dans l’énergie et l’approvisionnement en gaz ont augmenté de 22 %, et que les investissements dans les énergies renouvelables ont bondi de 67 %.

Les secteurs de la santé et de l’éducation ont également enregistré une forte croissance de 130 %.

En revanche, les investissements ont diminué dans des secteurs tels que l’alimentation et l’agriculture, ainsi que l’eau et l’assainissement. Les investissements dans le secteur des transports restent également inférieurs aux niveaux souhaités, ce qui nécessite des efforts accrus pour attirer des capitaux vers ces secteurs essentiels, a-t-elle noté.

Salama a souligné que l’investissement dans la région du COMESA connaît une transformation fondamentale, la région s’imposant comme une destination d’investissement de premier plan, portée par les vastes opportunités et le potentiel du continent africain.

Elle a souligné que l’Afrique est sur une trajectoire ascendante, soutenue par son capital humain, ses marchés en expansion et ses idées innovantes. Elle a insisté sur le fait que le maintien de cette dynamique nécessite de se concentrer sur des priorités stratégiques clés, notamment le renforcement des secteurs productifs à valeur ajoutée, l’expansion des infrastructures numériques et l’investissement dans le capital humain à travers l’éducation, le développement des compétences et la santé.

Salama a ajouté que ces priorités s’alignent sur la stratégie du COMESA pour la période 2026–2030, qui vise à approfondir l’intégration économique et à promouvoir des investissements durables dans les États membres.

Le Forum d’investissement du COMESA 2026 constitue une plateforme clé pour favoriser les partenariats d’investissement et lever les obstacles aux flux de capitaux, a encore souligné Salama.

Elle a indiqué que la prochaine phase nécessite de transformer le vaste potentiel économique de l’Afrique en opportunités de développement concrètes bénéficiant aux communautés, précisant que le forum ne consiste pas seulement à discuter de l’avenir de l’Afrique, mais à le façonner, en transformant le capital en emplois, les idées en industries et le potentiel en réalité tangible, portée par une vision audacieuse et un engagement collectif.

La Tunisie, membre à part entière du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) depuis 2018, oeuvre à travers sa participation à la deuxième édition du Forum d’investissement du COMESA 2026, à promouvoir les exportations tunisiennes sur les marchés d’Afrique Orientale et Australe, identifier des opportunités d’investissement et de partenariat et une mise en relation avec des investisseurs régionaux et internationaux ainsi qu’avec des représentants de différents opérateurs économiques et des partenaires commerciaux potentiels dans divers secteurs.