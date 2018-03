La Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme (FTAV) vient de tenir son Assemblée générale ordinaire à l’hôtel Four Seasons à Gammarth qui a enregistré la participation de près de 400 agences de voyage adhérentes avec le soutien des sociétés Amadeus Tunisie et Alpha International.

A noter que l’ouverture des travaux a été rehaussée par la présence du président du Groupe Tunisair, Elyès Mnakbi, qui était accompagné de deux membres du Top Management du groupe, à savoir Ali Miaoui (directeur général adjoint commercial), Chaker Mrabet (directeur général de la filiale technologique Amadeus Tunisie) et Fatma Ben Guiza.

Mohamed Ali Toumi, président de la FTAV, dira dans son allocution que «la présence de ces hautes personnalités à l’ouverture de notre Assemblée générale résume à elle seule le niveau de la relation qui unit la FTAV à la compagnie nationale».

Quant au président du groupe Tunisair, il n’a pas manqué d’évoquer les réalisations de la compagnie au cours de l’exercice 2017 -qui ont été marquées par une forte hausse de tous les indicateurs de performances-, et d’annoncer les grandes orientations de la compagnie pour 2018.

De son côté, Ali Miaoui a notamment rappelé la relation qui unit Tunisair à son réseau de ventes, promettant, devant l’assemblée de la FTAV, que la compagnie nationale ne remettra jamais en question les termes de partenariat qui unissent les deux parties.

Chaker Mrabet, directeur général d’Amadeus Tunisie, s’est félicité côté d’être l’un des partenaires majeurs des agences de voyage en Tunisie grâce au déploiement continu et régulier de nombreuses solutions technologiques ayant permis au secteur des agences de se moderniser et d’offrir une palette d’offres de services à leurs clients toujours plus large et plus performante.

D’ailleurs, il a révélé que le marché tunisien était classé au 2ème rang dans la région MENA en termes de productivité pour le canal de vente en ligne.

Dans ce contexte, un expert d’Amadeus IT Group, Thierry Dongier, a tenu une conférence sur le thème : «la portée des tendances technologiques dans le secteur des agences de voyage».

Saisissant l’occasion de cette AGO, les présidents de la FTAV et de Tunisair ont signé une nouvelle convention -remise à jour- destinée aux agences de voyage leur permettant d’obtenir de nouvelles facilités lors de leurs déplacements d’affaires sur les vols de la compagnie Tunisair.

«Le pavillon national demeure notre premier partenaire et c’est donc tout naturellement que nous nous soutenons mutuellement», a commenté Mohamed Ali Toumi.

Quant aux travaux de l’assemblée générale, ils ont été marqués par l’adoption des rapports moral et financier de l’exercice 2017 et ce après débats et approbation des présents.

De nombreuses questions internes propres à la profession ont été discutées et plusieurs résolutions adoptées, notamment celle relative à la création d’une nouvelle Fédération régionale des agences de voyage du nord-ouest au regard du rôle touristique que joue cette région et par la multiplicité de produits touristiques dont elle dispose.

Autre point majeur débattu lors de cette rencontre, celui relatif à la suppression par la compagnie Air France de ses commissions aux agences de voyage. Le marché tunisien étant concerné par cette décision commerciale internationale, les participants à l’AGO ont donné quitus à la CTA (Commission du transport aérien de la FTAV) pour adopter les mesures qu’elle jugera nécessaire en temps opportun.

Sur un tout autre plan, cette assemblée générale ordinaire annuelle étant la dernière avant les élections d’un nouveau bureau directeur de la FTAV prévue pour le 14 avril prochain, la position de l’actuel président était particulièrement attendue par la grande communauté des agences de voyage.

A l’issue des travaux, Mohamed Ali Toumi a confirmé à l’assistance qu’il n’était pas candidat à sa propre succession et qu’il ne briguait pas un second mandat à la tête de la présidence de la FTAV bien que les statuts le lui permettent de le faire.

Par cette déclaration, le président sortant confirme l’annonce qu’il avait faite dans ce sens il y a un an, mais certifie surtout l’engagement démocratique pris lors de sa première élection en juin 2011 au cours de laquelle il avait annoncé que la présidence à vie à la FTAV serait abrogée.

Le secteur des agences de voyage, dont le syndicat patronal fut la première organisation à tenir des élections libres et démocratiques après la révolution, continue donc à œuvrer dans le même sens offrant ainsi la possibilité d’un passage de relais dans les règles de l’art.