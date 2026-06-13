Le ministère du Tourisme poursuit à un rythme soutenu ses préparatifs pour l’organisation de la manifestation « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».

Cet évènement vise à stimuler l’investissement touristique, à renforcer la qualité des services et à évoluer vers un tourisme haut de gamme, a souligné le ministre du Tourisme, Sofiène Tekkaya, lors d’une réunion consacrée à la relance du tourisme tenue, ce vendredi, en présence des acteurs du nouveau bureau exécutif de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV).

Selon un communiqué du ministère, L’accent a été mis, notamment, sur l’importance de la digitalisation des services des agences de voyages et la création d’une plateforme électronique pour l’octroi de visas en ligne de manière à assurer une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes et à fournir des données en temps réel aux voyageurs.

Tekkaya a appelé les agences de voyages à œuvrer davantage dans la diversification de l’offre touristique surtout que la Tunisie connaît une reprise touristique remarquable marquée par son positionnement au deuxième rang des destinations court-courriers les plus prisées par les voyageurs de Suisse romande et son élection capitale du tourisme arabe pour 2027 ».

Le ministre a insisté sur l’importance de dynamiser le tourisme saharien et oasien et le tourisme intérieur à travers le développement de packs touristiques diversifiés et compétitifs répondant aux attentes des visiteurs tunisiens, ainsi que la promotion des paysages et des richesses culturelle et naturelle du pays.

Pour sa part, le président de la FTAV, Mohamed Ali Toumi, a affirmé que la Fédération oeuvre constamment avec le ministère du Tourisme et les professionnels du tourisme en vue de développer d’améliorer la compétitivité de la destination tunisienne.