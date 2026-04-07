La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a organisé, les 4 et 5 avril dernier à Sousse, son séminaire annuel « Rencontre avec les agences de voyages », réunissant plus de 350 responsables d’agences de voyages, cadres de la compagnie, ainsi que des représentants de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV).

Cette rencontre, à laquelle ont pris part l’administrateur délégué de la Compagnie, Habib Karim, et son directeur adjoint Abdelkader Kameli, a été l’occasion d’honorer les cinq agences de voyages les plus performantes en termes de ventes au cours de l’année 2025.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de la CTN, la première journée a été consacrée à la présentation des préparatifs de la compagnie pour la période à venir et aux nouveautés du système de réservation, les agences de voyages étant désignées comme un maillon central pour « attirer et renforcer la confiance » des clients, notamment de la diaspora tunisienne.

Lors de la deuxième journée, des ateliers de travail ont permis aux représentants de la CTN de répondre aux questions des participants et d’aborder les insuffisances constatées durant la dernière saison de pointe, ainsi que les moyens d’y remédier rapidement. Les échanges ont porté sur les attentes des clients en matière de services de qualité tout au long de l’année.

Ponctué de la projection d’un film institutionnel sur les préparatifs de la compagnie pour la saison de pointe 2026 et de séances de networking, le séminaire s’est clôturé sur un bilan positif, les professionnels affichant leur confiance dans la réussite de la saison touristique 2026.