La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi 13 mars 2018 dans le vert, le Tunindex affichant une hausse de 0,19% à 6.815,79 points dans un volume total de 0,330 MDT.

Dans le vert, LAND’OR grimpe de 3,24% à 8,91 D, suivie par AMS et ASSURANCES STAR qui gagnent respectivement 2,77% et 2,58% à 1,11 D et 82,45 D.

A la baisse, BTE chute de 2,38% à 716,77 D, tout comme CARTHAGE CEMENT et UADH qui perdent respectivement 2,10% et 0,45% à 2,33 D et 2,17 D.