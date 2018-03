A trois mois du Mondial-2018 de football, avec la participation pour la première fois de quatre sélections arabes, et en vue de rendre hommage à ce quadruple exploit, l’Union arabe de la presse sportive (UAPS) a organisé, vendredi 9 mars, au siège de l’Union des radios des Etats arabes (ASBU), en collaboration avec l’Association des journalistes sportifs tunisiens et avec le concours de l’agence Tunis Afrique presse (TAP), la Journée de la presse sportive arabe qui a été une occasion pour honorer les sélections de Tunisie, du Maroc, d’Egypte et d’Arabie Saoudite.

La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants des structures sportives et médiatiques arabes, outre les représentants et les délégués des ambassades des pays arabes concernés et d’éminents journalistes tunisiens et arabes spécialisés dans le domaine sportif.

Le secrétaire d’Etat aux Sports, Imed Jabri, a exprimé, à cette occasion, sa grande considération pour les efforts déployés par l’Union Arabe de la Presse Sportive en vue de promouvoir le secteur de la presse sportive dans le monde arabe et pour le choix de la Tunisie pour organiser cette journée et tenir les réunions du comité exécutif de l’union. Il a souligné, à cet effet, que “sans les médias et sans une critique constructive, le sport ne peut jamais avancer”.

Le président de l’UAPS, Mohamed Jamil Abdelkader, précisera, de son côté, que “l’organisation de la journée de la presse sportive arabe constitue une occasion de rendre hommage aux sélections qualifiées au Mondial et de mettre en exergue l’importance de l’exploit réalisé par le football arabe”.

Il a émis l’espoir de voir les quatre sélections se qualifier au second tour, compte tenu des traditions footballistiques bien établies dans ces pays et de leur riche palmarès au niveau régional, continental et international.

“Cette journée est aussi une occasion de réunir la grande famille de la presse sportive arabe pour débattre des moyens susceptibles d’assurer la meilleure couverture médiatique de la participation arabe au mondial russe, afin de produire une matière riche et variée qui attirerait l’attention de tous les médias”, a indiqué le président de l’UAPS.

Il a ajouté que “le choix de la Tunisie pour abriter le séminaire de la presse sportive arabe en relation avec la coupe du monde 2018 dénote de la bonne réputation dont elle jouit dans ce domaine, comme ce fut le cas avec la fête de la presse sportive arabe et le meeting des journalistes sportives arabes”.

Le Pdg de l’agence TAP, Lotfi Arfaoui, a pour sa part rendu hommage à l’Union Arabe de la Presse Sportive pour l’initiative d’organiser cette cérémonie en l’honneur des sélections qualifiées au mondial, une occasion, a-t-il dit, qui témoigne du souci des journalistes arabes, en l’occurrence ceux exerçant dans le domaine sportif, de consacrer les valeurs de l’excellence et d’envoyer un message d’espoir aux jeunes de la région pour persévérer et se surpasser”.

“La qualification de quatre sélections nationales à la coupe du monde de football dépasse sa dimension sportive pour devenir, l’espace d’un mois, une fenêtre ouverte sur les cultures et les civilisations arabes pendant l’événement le plus médiatisé de la planète”, a indiqué Arfaoui qui a estimé que l’organisation d’une conférence débat sur “la presse sportive arabe et le mondial, rôles et perspectives” constituera une occasion pour développer les compétences professionnelles des journalistes en matière de couverture du mondial”.

Il a mis en valeur les relations étroites liant l’agence Tunis Afrique Presse et l’Union Arabe de la Presse Sportive qui remontent aux années 80, à travers le rôle joué par feu Amor Ghouila, ancien chef du desk sportif de l’agence, et qui se poursuit aujourd’hui avec Zouheir Ourimi, directeur du desk jeunesse et sport, et membre de la commission du référendum sportif arabe.

Il a également rappelé le rôle de l’agence TAP dans la mise en valeur des performances sportives à travers l’organisation, depuis cinq ans, d’une cérémonie en l’honneur des sportifs et des équipes et sélections tunisiennes performantes.

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari, a quant à lui précisé que la qualification de quatre sélections arabes au mondial est le fruit d’un travail collectif et de gros efforts consentis par plusieurs parties, appelant les journalistes à soutenir la participation arabe lors de la coupe du monde en diffusant une information objective et en faisant une critique constructive et ciblée.

“Les équipes qualifiées au mondial ont remporté la première manche de leur défi en se retrouvant parmi l’élite mondiale, en attendant de remporter la deuxième manche en réalisant de bons résultats et en représentant honorablement le football arabe, et j’espère que le public arabe sera présent en grands nombres dans les stades russes pour soutenir les quatre sélections”, a indiqué le président de la FTF.

Au cours de cette journée, l’Union Arabe de la Presse Sportive a procédé à la remise des écussons de l’union aux sélections nationales qualifiées au mondial et à la projection des résumés de leurs meilleurs matchs de qualification.

Rappelons que deux interventions seront présentées au cours du séminaire placé sur le thème “La presse sportive arabe et le mondial-2018, rôles et perspectives”. La première sera donnée par Badreddine Al-Idrissi, vice-président de l’UAPS et rédacteur en chef du journal marocain “Almountakhab” sur “le Guide du journaliste pour la couverture de la coupe du monde”, et la deuxième par le journaliste sportif tunisien Taoufik Laabidi sur “la couverture télévisée professionnelle: outils, programmation et déontologie”.