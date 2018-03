Economie sociale et solidaire  : Une association italienne prend pied en Tunisie

L’association NEXUS SOLIDARITE INTERNATIONALE ouvre une antenne en Tunisie. Elle est baptisée NEXUS Solidarité Internationale – Emilia Romagna- Section Tunisie”, et domiciliée chez Me Ayachi Hammami et dirigée par Abderrahmane Azaiz (premier responsable), et Nawel Jabbes (membre).

Elle a pour objectif la formation et le renforcement des capacité «axées sur le thème de la culture de l’économie sociale et solidaire, en faveur des syndicalistes, des acteurs de la société civile, des cadres des entreprises publiques et des collectivités locales», la formation et l’accompagnement des jeunes chômeurs et des femmes dans la création et le financement d’entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et l’organisation d’activités diverses pour promouvoir le développement durable.