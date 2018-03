Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari, et le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, ont signé, mardi 6 mars 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire), un accord en vertu duquel la Tunisie abritera le Centre régional de la BAD dédié à l’Afrique du Nord. Ce bureau régional couvrira l’Egypte, la Libye, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

Le bureau régional de Tunis, géré par un directeur régional, emploie actuellement près de 120 fonctionnaires, u nombre qui pourrait atteindre les 300, au cours des prochaines années.