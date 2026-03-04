La Facilité Africaine De Soutien Juridique (ALSF), filiale du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vient de lancer officiellement ses activités en Tunisie, en tant que centre régional pour le renforcement des expertises juridiques et techniques dans le pays.

L’information a été annoncée lors d’une rencontre entre le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, et la Conseillère juridique et Coordinatrice régionale pour l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale de l’ALSF, Mariame BAH, en présence de la directrice générale adjointe du Bureau régional de la Banque africaine de développement en Tunisie, Malinne Blomberg.

L’ALSF est une organisation internationale hébergée par la BAD, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La Facilité a pour mission de fournir des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains en matière de structuration et de négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et d’autres transactions souveraines connexes. L’ALSF développe et propose également des outils innovants pour le renforcement des capacités et la gestion des connaissances.

Lors de la réunion, la coordinatrice régionale de l’ALSF, Mariame BAH a fait savoir que l’organisation est prête à examiner les demandes tunisiennes d’assistance technique et de services de conseil, indique un communiqué du ministère de l’Economie.

Pour sa part, le ministre de l’Économie a salué l’appui et l’assistance techniques apportés par l’ALSF aux pays africains, notamment à travers ses services de conseil dans de nombreux domaines.

Il a, dans le même cadre, exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale.

Le ministre s’est félicité de la décision de l’organisation d’ouvrir un bureau de représentation en Tunisie, ce qui permettra, selon lui, de consolider la coopération entre les deux parties.